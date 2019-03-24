MLB》韋蘭德續約破年薪紀錄 準備投超過40歲

韋蘭德同意續約2年，合約平均薪資將破紀錄。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟消息指出，太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）已同意以2年6600萬美元（約新台幣20.2億元）價碼續留，球團預計明天正式宣布消息。

太空人本週陸續與後援普瑞斯利（Ryan Pressly）、明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）完成續約，今天再讓原有合約只到今年的韋蘭德同意續約，未來3年都有塞揚王牌坐鎮輪值，強投柯爾（Gerrit Cole）可能是下一位獲續約球員。

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韋蘭德以2年6600萬美元續約，合約平均年薪3300萬美元（約新台幣10.1億元），超越響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke），他在2015年獲6年2億650萬美元續約，部分金額延遲付款，合約平均年薪3250萬美元（約新台幣9.9億元）。

韋蘭德上月剛過36歲生日，受訪時曾說自己打算投到超過40歲，「長期來看，我想現在可以開始做一些調整，把自己準備好，我過去這4、5年改造了身體，並且重拾健康，讓我能夠在30幾歲的尾聲、甚至40歲的開頭越投越好。」

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