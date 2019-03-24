MLB》難忘去年奪冠激情 塞爾只想待紅襪繼續贏球

塞爾與紅襪續約5年，至少待完2024年球季。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪昨以5年1.45億美元續約王牌塞爾（Chris Sale），他在記者會上稱讚紅襪有贏球的優良傳統與求勝意志，也表達自己想長駐波士頓的強烈意願，對於投入自由市場測試身價興趣缺缺。

「當聯盟有半數球隊、沒在嘗試要贏下任何東西，而我們是一支每年都想奪冠的球隊，這已經說明了很多事，你無法不尊敬這點。」塞爾直言，「我們有奪冠紀錄，就算我們最後沒贏，也是爭冠球隊，我們是拿過最多冠軍的球隊。」

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塞爾認為，球隊想要贏球，第一步應從打造輪值開始，對於去年奪冠難以忘懷，與其走完合約進入自由市場等待報價，他更想續留紅襪，「就像我說的，我喜歡贏球，去年真的是太棒了，我想繼續如此。」

塞爾表示，他在春訓第一天就跟球隊高層碰面，表明自己想續留，而球隊也非常想留他，雙方相談甚歡，整個過程都非常順利，他很感謝球隊的所有人，「我從一開始就堅定表示，我就想待在這，我很感謝他們讓一切成真。」

塞爾也說，除了自己的成長背景，家庭也是他想長留紅襪的重要原因，讓他能有更多時間陪伴家人，「我有2個兒子、還有1個孩子即將報到，所以我希望能陪伴家人，想在這裡定居，這是我生活的地方，也是我以前去上學的地方，這裡打造了我的人生。」

塞爾對於波士頓感情深厚。（資料照，美聯社）

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