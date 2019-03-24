MLB》錯愕...才剛進入遊騎兵開季名單 海默爾宣佈退休

海默爾宣佈退休。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年2月剛與遊騎兵隊簽下合約，並且預計將成為開季名單一員的的海默爾（Jason Hammel）今天宣佈退休，結束他13年的大聯盟生涯。

海默爾在二月成為自由球員並與遊騎兵隊簽下一紙小聯盟合約，他在春訓的表現優異，主投8.2局只失掉1分，並送出10次三振，遊騎兵隊也決定將他放進開季名單當中，不過他卻在今天正式宣佈退休。

請繼續往下閱讀...

海默爾退休的原因是因為他想要多陪陪家人，在上周海默爾就曾向遊騎兵隊表示，如果他開季沒有辦法登上大聯盟，他會拒絕被下放小聯盟，因為他的家人在等他，他寧可花更多時間陪伴家人而非待在小聯盟。最終雖然他成功被帶上大聯盟，卻還是選擇退休，遊騎兵隊的總管丹尼爾斯 （Jon Daniels）表示，海默爾認為家人還是他的第一順位，他也尊重他的決定。

對遊騎兵而言，這是他們在今年開季前失去的第三個投手，前兩位投手Luke Farrell因為下顎骨折、Yohander Mendez因肘部韌帶扭傷，開季都會從傷兵名單出發。而海默爾的空缺將會由後援投手高梅茲（Jeanmar Gómez）頂替，他在春訓9場比賽，留下防禦率1.74，WHIP1.06的成績。

效力大聯盟13年的海默爾，出賽377場比賽，合計拿下96勝114敗，防禦率4.62的成績。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/