網球》詹家姊妹克服感冒不適 邁阿密超級搶10開胡

詹詠然克服重感冒前進八強。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹詠然雖然重感冒身體不適，邁阿密網賽仍與妹妹詹皓晴聯手闖過女雙頭關， 3：6、7：5、10：8大逆轉羅馬尼亞人馬貝古（Irina-Camelia Begu）／布札內絲庫（Mihaela Buzarnescu），驚險開胡挺進女雙16強，將與俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs） 爭奪8強門票。

詹家姊妹於「美國陽光雙賽」第2站排第8種子，下籤表初登場遭遇實力堅強的羅馬尼亞好手，開賽大小詹錯失先破機會，3：2領先時反而連掉4局，首盤拱手讓人。雙詹次盤同樣率先突破，不過這回遭對方回破咬上之後，她們前後排及時回穩，盤尾再破扳平戰局。

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「超級搶10」戰況同樣起伏不定，大小詹3：0開局，雖一度讓東歐對手連搶5分超前，情勢吃緊時她們又積極搶攻，一口氣連取4分重掌優勢，總計鏖戰1小時36分鐘出線。

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