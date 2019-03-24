MLB》最強終結者快開季還沒球隊 只剩兩隊在追他 ...

金布瑞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕離大聯盟開季只剩下不到一個禮拜，前紅襪終結者金布瑞（Craig Kimbrel）到現在都還沒有找到新東家，目前最有可能簽下他的球隊是前東家勇士隊，以及釀酒人隊。

金布瑞是近年來最強的終結者，想當然爾他所要求的合約肯定不低，本季曾傳出他想要一張6年上億美元的合約，這也導致許多球隊對他卻步，再加上金布瑞幾乎只能投完整的乾淨局，比起這一兩年動輒能投兩局的終結者來說，又缺乏一些彈性，再加上本季有意願灑錢的隊伍，鎖定的目標也不是他，種種因素讓他在今年冬天的地位相當尷尬。

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然而目前還是有兩支球隊是金布瑞的潛在下家，最近釀酒人隊就對金布瑞展現興趣，再加上終結者克納貝爾（Corey Knebel）的傷勢狀況還不明朗，傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）預計開季會缺席一個月，不管是要簽下金布瑞與克納貝爾、哈德 （Josh Hader）組成牛棚鐵三角繼續稱霸國聯中區，或是填補克納貝爾缺席造成的終結者空缺，釀酒人都有充分的理由簽下金布瑞。

克納貝爾的傷勢不明，可能需要動手術。（資料照）

金布瑞的前東家勇士隊也有意願追求他，國聯東區在國民隊、費城人隊、大都會隊這三隊冬天大肆捕強後儼然成為新的火藥庫，勇士隊想要尋求連霸，那他們就得補強陣容當中最弱的牛棚環節，再加上陣中牛棚投手敏特（ A.J. Minter）和歐戴（Darren O'Day）開季因傷缺陣，陣中終結者維茲卡諾（Arodys Vizcaino）又因為傷勢，至今只有一個賽季出賽場次超過60場，金布瑞無疑是他們最好的選擇。

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