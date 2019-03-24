MLB》砲打天才小史！紅雀麥克拉斯擊出春訓投手首轟（影音）

麥克拉斯敲出左外野兩分彈。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕從日職轉戰大聯盟並投出好成績，今年剛獲得紅雀隊6800萬美元延長合約的麥克拉斯（Miles Mikolas），他今天在打擊區展現面對「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg），大棒一揮，敲出一發左外野方向的兩分彈。

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麥克拉斯去年在打擊區上就曾敲出過兩發全壘打，他今天的這發全壘打更是春訓第一發由投手擊出的全壘打，不過他今天也被國民隊打出兩支全壘打，春訓至今的防禦率為6.23。這場比賽國民隊與紅雀隊以4：4握手言和。麥克拉斯談到這發全壘打說：「我只是試著不要揮得太慢。」

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麥克拉斯表示，他相當渴望賽季的開始，因為本季紅雀隊有著許多有天分的球員，他很渴望賽季開始並與紅雀隊贏下許多比賽。今年紅雀隊透過交易迎來前蛇王高德史密特（Paul Goldschmidt），並與他簽下一紙5年1.3億美元的延長合約。

麥克拉斯表示自己已經等不及要開季了。（今日美國）

被敲出全壘打的史崔斯柏格本場比賽先發投5.2局，被敲8支安打失掉4分，有3分自責分，送出 9次三振。

小史今天投5.2局送出9次三振，失掉4分有3分責失分。（今日美國）

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