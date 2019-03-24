MLB》繳出生涯春訓最佳表現 林子偉仍從3A出發

林子偉（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天稍早公布新一波下放名單，雖然台灣好手林子偉沒有被點名，但是在今天熱身賽結束後仍被球團下放至3A，開季將從小聯盟出發，大聯盟開季將只剩陳偉殷一支獨秀。

紅襪今天熱身賽對戰海盜，林子偉6局上替補守游擊，下個半局後移防至二壘，全場2個守備機會都沒有失誤，打擊方面，2打席無安打但靠著保送上壘，隊友也敲出長打送他回來得分，紅襪終場以12：3大勝。

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林子偉賽後遭球團下放至3A，他在大聯盟熱身賽共出賽12場，28打數敲出9支安打，包括1支全壘打和4支二壘安打，另有6打點，打擊率和長打率分別高達3成21和5成71，這也是他生涯4年大聯盟春訓最佳表現。

衛冕軍紅襪內野人才濟濟，工具人角色以霍特（Brock Holt）和努涅茲（Eduardo Nunez）為優先，林子偉上場空間遭到壓縮，雖然他無緣擠進開季名單，但季中仍有機會他升上大聯盟。

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