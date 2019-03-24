網球》謝淑薇五斬球后有夠狂！邁阿密對決「丹麥甜心」

謝淑薇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇無愧為「球后殺手」，已五度斬落世界女單排名最高曾達第一的頂級高手，甚至包括兩位當今全球No.1！如今小薇首闖邁阿密網賽女單16強，即將強碰另位前球后，即被譽為「丹麥甜心」的第13種子沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），她也準備復仇討回對戰4連敗的顏面。

謝淑薇將在16強強碰「丹麥甜心」沃茲妮雅琪。（美聯社）

第27種的小薇歷經3盤苦戰大逆轉，4：6、7：6（7：4）、6：3扳倒了日本的現任世界球后大坂直美，不但爆出本屆邁阿密最大冷門，也回報今年元月澳網大滿貫惜敗之仇。這也是小薇繼去年溫布頓大滿貫第3輪氣走羅馬尼亞哈勒普（Simona Halep）之後，生涯第二度強壓當今職業排名之首。

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謝淑薇變化莫測的刁鑽球風，近年來遇強更強發揮淋漓盡致，即使坐過球后寶座的球星名將們也吃足苦頭，而第一位遭殃的，正是西班牙長腿美女穆古魯莎（Garbine Muguruza），去年澳網大滿貫第2輪狹路相逢，小薇以小搏大7：6（1）、6：4爆出冷門，也終結生涯17次對決前10高手都落敗的紀錄。

到了去年夏天溫網，謝淑薇則於草地大滿貫展現無比韌性，3盤鏖戰氣走當時的世界球后哈勒普（Simona Halep），則是職業生涯重大勝利。至於上月杜拜行，靈活多變的「淑薇Style」更上層樓，16強起先後殺退德國「左手劍」柯珀（Angelique Kerber）、捷克「刺青妹」普莉絲可娃（Karolina Pliskova），也一口氣締造「四斬球后」新猷。

如今小薇邁阿密風雲再起，連21歲的大坂直美都難攖其鋒，其拍下的球后輸家再添一人，接下來若乘勝追擊，一舉打敗名氣響亮的「丹麥甜心」，還可將「球后剋星」的另類紀錄持續向前推進。

謝淑薇。（法新社）

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