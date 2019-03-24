足球》拉莫斯關鍵12碼破網 西班牙險勝挪威

西班牙隊長拉莫斯關鍵12碼破網。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2020歐洲國家盃資格賽首輪，西班牙坐鎮主場迎戰挪威，鬥牛軍團靠著前鋒羅德里戈（Rodrigo）與隊長拉莫斯（Sergio Ramos）雙雙進球，終場西班牙以2：1擊敗挪威，驚險搶下首勝。

上半場第16分鐘，西班牙後衛阿爾巴（Jordi Alba）與隊友撞牆配合後傳至禁區，門前的羅德里戈逮到機會，一記抽射破網，鬥牛軍團先馳得點。

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儘管下半場芬蘭強勢追平比分，但比賽來到第71分鐘，西班牙前鋒莫拉塔（Alvaro Morata）禁區內遭絆倒，裁判出示12碼罰球，隊長拉莫斯不負眾望破門，最終西班牙以2：1帶走勝利。

西班牙本次資格賽與瑞典、挪威、羅馬尼亞、馬爾他與法羅群島分到F組，出線應不成問題。鬥牛軍團下一戰將在27號出戰馬爾他，尋求2連勝。

羅德里戈為鬥牛軍團先馳得點。（路透）

西班牙險勝挪威，搶下首勝。（路透）

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