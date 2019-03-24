MLB》連5年開幕戰先發 王牌克魯伯追平隊史紀錄

印地安人宣布本季開幕戰由克魯伯先發。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天賽後宣布，本季開幕戰由王牌克魯伯（Corey Kluber）先發，這將是克魯伯連5年主投開幕戰，追平隊史紀錄。

印地安人本季首戰作客雙城，總教練法蘭柯納（Terry Francona）宣布由克魯伯擔任先發，原本也是可能人選的鮑爾（Trevor Bauer），今在熱身賽先發6.2局飆7K摘勝，但也丟到5分自責分，賽後未接受訪問。

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總教練法蘭柯納表示，投手出賽順序能有很多種安排，他們試著尊重、並且相信球員，但開幕戰先發只能有一人，「我們認為克魯伯的職涯成就非凡，開幕戰先發是他應得的。」

印地安人本季輪值將為：克魯伯、鮑爾、卡拉斯科（Carlos Carrasco）、克萊文傑（Mike Clevinger）和畢伯（Shane Bieber）。

克魯伯連5年開幕戰先發，將追平隊史紀錄。（資料照，美聯社）

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