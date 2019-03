網球》五度擊敗球后激動落淚 謝淑薇：我做到了！（影音）

謝淑薇拍落大坂直美,五度擊敗球后。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕台灣網球一姐謝淑薇今天再挫球后!在邁阿密網賽以4:6、7:6、6:3拍落大坂直美,晉級16強。賽後訪問她也相當激動,落下開心的淚水並說:「我做到了!」再度獲得現場球迷熱烈掌聲與歡呼。

謝淑薇賽後開心的落下眼淚,先是稱讚邁阿密的球迷讓人驚艷,接著被問到這場比賽對她來說的意義,她感性的說:「在比賽中感受到自己的水準提升是很棒的事,擊敗優秀的對手這對我來說意義重大,很開心我做到了!」

謝淑薇拍落大坂直美,五度擊敗球后。(法新社)

謝淑薇下一輪將面對勁敵第13種子「丹麥甜心」沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki),兩人生涯交手四次都是由沃茲妮雅琪獲勝。

"To the crowd, thank you so much!"



Hsieh Su-Wei after reaching her first @MiamiOpen fourth round! pic.twitter.com/1eYbwawmMN