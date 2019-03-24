網球》五度擊敗球后激動落淚 謝淑薇：我做到了！（影音）

謝淑薇拍落大坂直美，五度擊敗球后。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣網球一姐謝淑薇今天再挫球后！在邁阿密網賽以4：6、7：6、6：3拍落大坂直美，晉級16強。賽後訪問她也相當激動，落下開心的淚水並說：「我做到了！」再度獲得現場球迷熱烈掌聲與歡呼。

謝淑薇賽後開心的落下眼淚，先是稱讚邁阿密的球迷讓人驚艷，接著被問到這場比賽對她來說的意義，她感性的說：「在比賽中感受到自己的水準提升是很棒的事，擊敗優秀的對手這對我來說意義重大，很開心我做到了！」

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謝淑薇拍落大坂直美，五度擊敗球后。（法新社）

謝淑薇下一輪將面對勁敵第13種子「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），兩人生涯交手四次都是由沃茲妮雅琪獲勝。

"To the crowd, thank you so much!"



Hsieh Su-Wei after reaching her first @MiamiOpen fourth round! pic.twitter.com/1eYbwawmMN — WTA （@WTA） 2019年3月23日

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