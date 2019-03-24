NBA》沃克狂轟36分11籃板9助攻 綠衫軍苦吞3連敗

沃克繳準大三元成績，助黃蜂逆轉比賽。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今坐鎮主場迎戰塞爾提克，黃蜂明星後衛沃克（Kemba Walker）此役手感發燙，全場狂轟36分11籃板9助攻，加上菜鳥布里吉斯（Miles Bridges）挹注20分，終場黃蜂以124：117逆轉擊退塞爾提克，送給綠衫軍難堪的3連敗。

半場打完塞爾提克以64：63領先黃蜂。易籃後，控衛厄文（Kyrie Irving）命中三分，隨後塔圖姆（Jayson Tatum）連砍5分，綠衫軍將領先擴大至8分。塞爾提克帶著9分的領先進入第四節。

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比賽來到決勝節，綠衫軍一度將分差拉至15分，不過黃蜂吹起反攻號角，沃克單節砍進4記三分彈，加上前鋒M.威廉斯（Marvin Williams）禁區頻頻製造犯規，外線也有所斬獲，黃蜂反超比分。後段，沃克2罰全中讓比賽毫無懸念，最終黃蜂以7分差在主場拿下勝利。

此役除了沃克與布里吉斯分別攻下36、20分外，後衛孟克（Malik Monk）與M.威廉斯各貢獻13分，培根（Dwayne Bacon）也進帳11分。綠衫軍方面，厄文空砍31分、J.布朗（Jaylen Brown）的29分也無緣率隊贏球。

厄文空砍31分。（美聯社）

黃蜂菜鳥布里吉斯挹注20分。（美聯社）

沃克繳準大三元成績，助黃蜂逆轉比賽。（美聯社）

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