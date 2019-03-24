MLB》洋基隊前兩號新秀遭下放 官網預言一人很快就回來

羅艾西加被下放至3A。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天宣佈將農場前兩號新秀佛羅里歐（Estevan Florial）以及羅艾西加（Jonathan Loaisiga）送往小聯盟，不過官網指出羅艾西加不會待在小聯盟太久，預計很快就能回到大聯盟。

佛羅里歐是洋基隊陣中頭號新秀，在百大新秀排名57名，他在春訓的表現亮眼，打出.355/.429/.516的打擊三圍，不過因為守備造成右手腕骨骨折，因此在今天被洋基隊下放。

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佛羅里歐被下放。（資料照，今日美國）

羅艾西加是洋基隊第二號新秀，在百大新秀排名66名，他在去年登上大聯盟，隨後因為肩膀發炎結束上個賽季的旅程，這位24歲的投手新秀春訓在葡萄柚聯盟的表現並不好，雖然在16局的投球中送出18次三振，但是防禦率高達6.75，因此也在今天被下放到3A，但由於洋基隊開季輪值中，沙巴西亞（CC Sabathia）以及塞維里諾（Luis Severino）都會從傷兵名單出發，羅艾西加應該會在開季後被叫回大聯盟支援。

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