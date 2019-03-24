網球》「淑薇style」發威！ 超狂變線球打對角凍結球后（影音）

謝淑薇今天爆冷擊敗球后大坂直美，晉級16強（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密網賽女單32強，「台灣一姐」謝淑薇今天3盤苦戰演出大逆轉，以4：6、7：6（7：4）、6：3爆冷擊敗日本現任世界球后大坂直美甜蜜復仇。謝淑薇第三盤打出刁鑽角度的回擊，精準壓在線上，這記好球也登上《WTA》推特。

第三盤2：2雙方平手，大坂直美在15：0發球局領先時，多次犀利攻擊讓對手疲於奔命去救球，但謝淑薇展現堅強防守，抓準機會反擊，先把大坂吊往至左邊底角，然後再擊出一記對角線超刁鑽的回擊，精準壓在前場線上，完全讓大坂來不及反應。

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《WTA》也在推特上也PO出這記好球，大讚：「這就是典型的謝淑薇打法，多麼漂亮的變線球。」

Vintage Hsieh Su-Wei!



What a shot to redirect the ball#MiamiOpen pic.twitter.com/rbzsvWzWpU — WTA （@WTA） 2019年3月23日

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