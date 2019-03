網球》「淑薇style」發威！ 超狂變線球打對角凍結球后（影音）

謝淑薇今天爆冷擊敗球后大坂直美,晉級16強(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕邁阿密網賽女單32強,「台灣一姐」謝淑薇今天3盤苦戰演出大逆轉,以4:6、7:6(7:4)、6:3爆冷擊敗日本現任世界球后大坂直美甜蜜復仇。謝淑薇第三盤打出刁鑽角度的回擊,精準壓在線上,這記好球也登上《WTA》推特。

第三盤2:2雙方平手,大坂直美在15:0發球局領先時,多次犀利攻擊讓對手疲於奔命去救球,但謝淑薇展現堅強防守,抓準機會反擊,先把大坂吊往至左邊底角,然後再擊出一記對角線超刁鑽的回擊,精準壓在前場線上,完全讓大坂來不及反應。

《WTA》也在推特上也PO出這記好球,大讚:「這就是典型的謝淑薇打法,多麼漂亮的變線球。」

Vintage Hsieh Su-Wei!



What a shot to redirect the ball#MiamiOpen pic.twitter.com/rbzsvWzWpU