足球》傑拉德招牌遠射破網 球迷：淚流滿面（影音）

Gerrardpic.twitter.com/zNcx36Ony2 — GOAL RADAR （@goalradar） 2019年3月23日

〔體育中心／綜合報導〕利物浦今與AC米蘭進行了一場傳奇慈善賽，紅軍傳奇球星傑拉德（Steven Gerrard）在下半場招牌遠射破網，不僅率隊以3：2拿下勝利，也讓球迷相當感動，紛紛留言：「已淚流滿面」、「熟悉的傑隊回來了！」

比賽回到下半場第79分鐘，兩隊仍2：2平手，此時傑拉德在弧頂連續晃開防守球員後，直接來了一腳遠射，球直奔遠門柱破網，幫助利物浦以1球之差拿下勝利。

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賽後談到這場比賽，傑拉德表示：「回來安菲爾德比賽總是很振奮，尤其是當看台坐滿球迷又是碰上AC米蘭，這種時刻攻入致勝球有一種特別的感覺。我一直關注著利物浦，賽前我就希望能贏球，老實說，現在在這裡踢球，我還能感受到壓力。」

而這顆久違的進球也讓紅軍球迷非常振奮，有球迷說：「身為傑粉，已淚流滿面」、「熟悉的傑隊回來了」、「傑拉德真沒讓觀眾們失望」。雖然現年38歲的傑拉德已經退役，但在利物浦球迷心中，他是永遠的傳奇。

傑拉德招牌遠射破網，率隊贏球。（取自利物浦官網）

傑拉德與球迷慶祝進球。（取自利物浦官網）

傑拉德與球迷慶祝進球。（取自利物浦官網）

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