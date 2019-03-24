NBA》東契奇、諾威斯基攜手飆分 賞勇士近12年最慘敗（影音）

獨行俠賞勇士近12年最慘主場敗仗。（取自NBA推特）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今在勇士主場大爆發，新星東契奇（Luka Doncic）完成本季第6次大三元，精神領袖諾威斯基（Dirk Nowitzki）力拚21分寫本季新高，率獨行俠以126：91大勝，賞勇士近12年主場最慘敗仗，也以0.5場勝差讓出西部王座。

勇士今天讓球星柯瑞（Stephen Curry）輪休，開賽8次出手只進1球，上半場團隊命中率不到三成，單場只投進4顆三分球平本季最差，整場比賽不曾領先，末節一路被對手領先多達43分，終場慘輸35分，是自2007年後主場最慘敗仗。

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獨行俠東契奇今天上場27分鐘，以23分11籃板10助攻締造本季第6次大三元，另有3次抄截，40歲精神領袖諾威斯基此役先發，外線8投5中手感火燙，上場26分鐘斬獲21分為本季個人新高，替補球員有3人得分上雙，菜鳥布魯克霍夫（Ryan Broekhoff）貢獻17分最多。

勇士杜蘭特（Kevin Durant）全場外線8投0中，拿25分全隊最高，卡森斯（DeMarcus Cousins）貢獻次高19分外帶6籃板，K.湯普森（Klay Thompson）三分球4投盡墨，上場27分鐘僅獲8分。

東契奇寫本季第6度大三元。（美聯社）

諾威斯基獲本季新高21分。（美聯社）

諾威斯基獲全場球迷致敬。（取自獨行俠推特）

諾威斯基與老隊友們溫馨相聚。（取自獨行俠推特）

After scoring a season-high 21 PTS, Dirk Nowitzki receives a standing ovation at Oracle Arena! pic.twitter.com/sgYRzElRzv — NBA （@NBA） 24. marts 2019

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