NBA》東契奇、諾威斯基攜手飆分 賞勇士近12年最慘敗（影音）

獨行俠賞勇士近12年最慘主場敗仗。(取自NBA推特)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠今在勇士主場大爆發,新星東契奇(Luka Doncic)完成本季第6次大三元,精神領袖諾威斯基(Dirk Nowitzki)力拚21分寫本季新高,率獨行俠以126:91大勝,賞勇士近12年主場最慘敗仗,也以0.5場勝差讓出西部王座。

勇士今天讓球星柯瑞(Stephen Curry)輪休,開賽8次出手只進1球,上半場團隊命中率不到三成,單場只投進4顆三分球平本季最差,整場比賽不曾領先,末節一路被對手領先多達43分,終場慘輸35分,是自2007年後主場最慘敗仗。

獨行俠東契奇今天上場27分鐘,以23分11籃板10助攻締造本季第6次大三元,另有3次抄截,40歲精神領袖諾威斯基此役先發,外線8投5中手感火燙,上場26分鐘斬獲21分為本季個人新高,替補球員有3人得分上雙,菜鳥布魯克霍夫(Ryan Broekhoff)貢獻17分最多。

勇士杜蘭特(Kevin Durant)全場外線8投0中,拿25分全隊最高,卡森斯(DeMarcus Cousins)貢獻次高19分外帶6籃板,K.湯普森(Klay Thompson)三分球4投盡墨,上場27分鐘僅獲8分。

東契奇寫本季第6度大三元。(美聯社)

諾威斯基獲本季新高21分。(美聯社)

諾威斯基獲全場球迷致敬。(取自獨行俠推特)

諾威斯基與老隊友們溫馨相聚。(取自獨行俠推特)

23 PTS | 11 REB | 10 AST@luka7doncic notches his sixth triple-double of the season in the @dallasmavs road W! #NBARooks #MFFL pic.twitter.com/vkAZQ61Rd7