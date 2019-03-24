NBA》球哥腳傷頻仍 湖人調查原因直指「BBB」

波爾本季多次因為腳踝傷勢休兵。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊「球哥」波爾（Lonzo Ball）生涯前兩個賽季合計只出賽99場比賽，本季也因為膝蓋傷勢提前報銷，湖人隊現在已經在著手調查，並將波爾受傷的原因直指他的自有球鞋品牌「BBB（Big Baller Brand）」。

湖人隊擔心他的球鞋是導致他腳踝傷勢加劇的因素，波爾也在《ESPN》的訪談當中透露，湖人隊確實有找他談過這件事情。波爾一月的傷勢是他本季第三度腳踝受傷，這也是促成湖人調查的原因，他們認為那雙BBB品牌的鞋子是根本的原因之一。

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波爾表示，湖人隊有就此事與他溝通，但他也說明，如果感覺不舒服那他就不會去穿BBB的鞋子，如果沒穿上BBB的鞋款，他就會改穿KOBE的Nike鞋款。他也提到自己不太穿詹姆斯的Nike鞋款，因為覺得那雙鞋太重了。但他在溝通過後與湖人隊表示，如果要做出改變，他也相當願意：「這只不過是件小事。」

《Yahoo》報導指出，聯盟的訓練師認為，很多NBA球員的腳踝以及腳的問題，是由於球鞋的設計不良，或者是鞋子不夠合腳導致，當中也包含聯盟相當信賴的品牌，非單指BBB這個牌子。

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