棒球》經典時刻超懷念！ 一朗10年前的今天敲出神安打（影音）

一朗在10年前的今天，第二屆經典賽冠軍戰敲出致勝安打。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手日籍傳奇球星鈴木一朗日前宣布引退，令球迷無限感嘆，許多網友也翻出朗神10年前最經典的一擊，2009年第二屆經典賽冠軍戰面對南韓，一朗在延長賽10局上敲出致勝安打，成為抗韓英雄，幫助日本以5：3完成二連霸。

10年前的今天（3月24日）剛好是第二屆世界棒球經典賽冠軍戰，由南韓和日本來爭奪，兩國連兩屆多次交鋒，更因插旗風波槓上，當年的對決張力衝上最高點。

請繼續往下閱讀...

一朗雖然在第二屆經典賽一度陷入低潮，但在最後對決南韓的冠軍賽中扮演致勝功臣，在延長賽第10局、2出局二、三壘有人時，與南韓傳奇投手林昌勇纏鬥8顆球後，天生英雄命的他在球數2好2壞敲出中外野適時安打，打回致勝的2分，令日本球迷欣喜若狂，堪稱是該賽事最經典的一刻，這也是鈴木一朗最後一次披上國家隊戰袍亮相。

經典一幕至今仍讓球迷難以忘懷，在一朗宣布退休後，網友紛紛在推特貼出過往的經典影片向他致敬，永遠會記得他在棒球場上的身影。

鈴木一朗幫助日本隊完成2連霸。（資料照，美聯社）

イチロー選手！現役引退宣言！凄い寂しいです…やっぱりイチロー選手と言えば…このWBCのヒットじゃないですか？？笑 pic.twitter.com/jItsPNGJFU — としき⚾️⚾️⚾️⚾️改名中▶︎One all kind （@_7toshiki） 2019年3月21日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/