日職Live》 熱身賽最終戰找手感 大王首打席還是吞K

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在熱身賽對戰養樂多，「大王」王柏融擔任先發第三棒、擔任指定打擊，對決曾效力過火腿的2016年新人王高梨裕稔，這也是他去年被交易後首度回到札幌主場對上老東家。

王柏融1局下首打席面對高梨裕稔，在2好3壞時放掉一顆外角145公里的速球，站著不動遭到三振，加上昨天的3次三振，王柏融已經連4打席吞K。

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雙方先發打線：

日本火腿：

1.淺間大基 三壘

2.西川遙輝 中外野

3.王柏融 指定打擊

4.中田翔 一壘

5.大田泰示 右外野

6.杉谷拳士 左外野

7.石井一成 二壘

8.石川亮 捕手

9.中島卓也 游擊

先發：有原航平

養樂多：

1.坂口智隆 一壘

2.青木宣親 中外野

3.山田哲人 二壘

4.巴倫汀 左外野

5.雄平 右外野

6.村上宗隆 三壘

7.西浦直亨 游擊

8.松本直樹 捕手

9.高梨裕稔 投手

先發：高梨裕稔

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