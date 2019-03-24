MLB》去年15轟、內外野都能守 小熊哈普遭下放不爽

哈普遭到小熊隊下放至3A。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊將這兩年相當好用的年輕工具人哈普（Ian Happ）給下放小聯盟3A，總教練梅登（Joe Maddon）指出這個舉動讓哈普並不太高興。

哈普是小熊隊2017年表現最好的新秀，他是2016年百大新秀排行榜第21名的球員，2017年初試啼聲表現不俗，當年他上大聯盟後擊出24發全壘打，打擊三圍.253/.328/.514，有68分打點，OPS+114，當年拿下新人王票選第八名。

請繼續往下閱讀...

隔年哈普出賽142場，全壘打縮水至15支，OPS+也只剩下聯盟平均的100，不過他靈活的多守位還是小熊隊相當倚重的活棋，去年他外野三個位置都站過，內野除了游擊手與捕手外都有守備紀錄，甚至還在去年投了1局無失分的表現。

哈普能守許多位置。（資料照，美聯社）

不過哈普在今年的春訓表現荒腔走板，出賽17場比賽打擊率只有1成35，吞下14次三振沒有任何全壘打，上壘率也只剩下1成96，長打率也只有.192。小熊隊希望哈普能夠在小聯盟改善他的被三振次數，三振一直是哈普在大聯盟遇到的麻煩，他在大聯盟的被三振率高達33.8%。

哈普在今年小熊隊陣中原本被視為外野手，但現在小熊隊的外野深度相當足夠，海沃德（Jason Heyward）、阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）以及史瓦伯（Kyle Schwarber）是目前小熊隊預計的外野人選，同時索布里斯特（Ben Zobrist）、布萊恩（Kris Bryant）、柏特（David Bote）、戴斯卡索（Daniel Descalso）、札古尼斯（Mark Zagunis）也都是40人名單當中能夠守外野的人選，因此哈普才會遭到下放。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/