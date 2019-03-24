MLB》紅人傷了明星二壘手 鼠蹊部拉傷至少休2個月

紅人明星二壘手簡尼特受傷至少得休2個月。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人在春訓尾聲添傷兵，明星二壘手簡尼特（Scooter Gennett）昨天比賽受傷退場，檢查結果為右側鼠蹊部拉傷，預估得休8到12週。

昨天對釀酒人的熱身賽，簡尼特守備時傷到大腿，當下雖奮力完成刺殺守備，但隨後被攙扶退場。總教練貝爾（David Bell）今天宣布，簡尼特為右側鼠蹊部拉傷，得缺陣8到12週。

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「他那時非常痛，他可是個硬漢，所以看他當時那麼痛，確實讓我們蠻擔心的，現在就是保持正向思考，試著讓他在8週內作調整，他已經做好準備，態度非常好。」總教練貝爾說。

簡尼特上季打擊三圍.310/.357/.490，貢獻23轟92打點，開季本來有望扛首棒，二到六棒也有可能，但現在因傷被迫休兵，總教練表示，目前還沒有確定簡尼特的打線定位。

總教練貝爾計劃讓游擊手佩拉薩（Jose Peraza）移防二壘，暫時填補簡尼特的空缺，替補野手伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）將擔任先發游擊手，有機會爭取出賽場次的獎金。

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