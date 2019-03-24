MLB》苦等不到大都會續約 德葛隆：不太樂觀

大都會尚未與王牌德葛隆續約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會塞揚王牌德葛隆（Jacob deGrom）今天完成春訓最後1場先發，賽後坦言在開幕戰前完成續約可能有困難，但現在只想把專注力放在投好開幕戰。

今年春訓開跑至今，已經有17位大咖球員與球隊續約，但去年拿下生涯首座塞揚獎的德葛隆卻不在其中，由於前任經紀人范瓦格恩（Brodie Van Wagenen）接任大都會總管，德葛隆改聘Jeff Berry為新任經紀人。

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Jeff Berry已對大都會球團講明，若想與德葛隆續約，最後期限就是開幕戰，今天先發3局5K無失分摘勝賽後，距離續約時限只剩5天，德葛隆受訪時回應：「可能不太樂觀，我們得再看看。」

德葛隆表示，他的經紀人團隊與球團保持聯繫，討論續約的可能，但目前還沒有最新的進展，隨著續約期限將至，德葛隆說：「真的沒有試著去想這些，因為距離開幕戰已經越來越近了，我現在專注的焦點就是開幕戰。我今年就是試著準備好登板投球，把球隊放到贏球的位置，剩下的都不是我能掌控的了。」

德葛隆也說，他已經多次表明想長駐大都會，因為他非常享受在這裡打球，他不打算透露太多細節，但他真的不知道事情會如何發展。對於將在開幕戰與國民王牌薛哲（Max Scherzer）同場較勁，德葛隆則說他非常期待，真的感到非常興奮，覺得事情如他所願。

德葛隆春訓最後一場先發3局無失分。（USA TODAY Sports）

德葛隆將在開幕戰先發對決薛哲。（美聯社）

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