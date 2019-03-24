足球》義大利19歲新星貢獻處子球 藍衣軍團輕取芬蘭

義大利19歲新星基恩攻入國家隊首球。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2020歐洲國家盃資格賽首輪，義大利主場出戰芬蘭，藍衣軍團憑藉中場巴雷拉（Nicolò Barella）的遠射與19歲新星基恩（Moise Kean）的國家隊處子球，終場義大利以2：0擊退芬蘭，拿下首勝。

上半場第7分鐘，義大利前場自由球遭芬蘭後防解圍，但巴雷拉在禁區外圍來一腳遠射，球碰到防守球員後形成折射破網，藍衣軍團率先取得領先。

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下半場第74分鐘，義大利前鋒伊莫比萊（Ciro Immobile）送出精準直塞球，隨後小將基恩冷靜地推射破門，不僅攻入穩定軍心的一球，同時也收獲國家隊首顆進球。

義大利贏球後，近5戰保持不敗，拿下3勝2平戰績，下一戰將在台北時間27號凌晨對陣列支敦斯登，尋求奪下資格賽第2勝。

義大利中場巴雷拉為球隊先馳得點。（法新社）

義大利19歲新星基恩攻入國家隊首球。（法新社）

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