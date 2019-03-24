CBA》林志傑廣廈生涯可能告終 球迷吶喊：加盟夢想家！

因應CBA新的港澳台球員的管理規定，林志傑今年合約結束後，下個賽季可能無法續留廣廈。（圖片取自林志傑粉絲專頁）

〔體育中心／綜合報導〕效力於CBA（中國男子籃球職業聯賽）的台灣男籃好手「野獸」林志傑，因為本季頒布的港澳台球員管理規定，2019-20賽季幾乎確定無法續留廣廈，今年賽季合約結束之後，林志傑未來的動向也讓球迷相當關注。

林志傑粉絲專頁指出，「2018-19賽季CBA聯賽對港澳台球員的管理規定，每支CBA球隊只能註冊一名港澳台球員，如果有合約尚未到期的可以暫時忽略。」而廣廈目前有著劉錚以及林志傑兩位台灣球員，劉錚的合約在2019-20賽季才會到期，而林志傑的合約則是到本賽季結束後到期，屆時林志傑將無法續留廣廈，未來動向不明。

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本季林志傑的定位是帶領廣廈的年輕人並傳承他的籃球經驗，37歲的他今年球季在廣廈出賽48場，平均得分7.3分，兩分命中率48%，三分命中率32%，能夠拿下2.9記籃板以及1.8次助攻，同時還有0.9次抄截，在林志傑本季出賽時間大幅減少的情況下，這樣的成績依舊相當亮眼。

許多球迷也關心林志傑的未來動向，有球迷建議林志傑可以加入夢想家延續籃球生涯，與其他台灣好手一同征戰，也有球迷希望林志傑能夠在台啤退休，並回來拯救SBL超級籃球聯賽。

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