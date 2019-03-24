日職》陽岱鋼熱身賽又開轟！ 近3戰4轟砲火超猛（影音）

陽岱鋼。（取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天熱身賽最終戰對戰羅德，陽岱鋼打擊手感依舊火燙，2局下首打席就敲出全壘打，熱身賽連三戰開轟，鎖定開幕戰先發。

陽岱鋼在巨人監督原辰德的提點指導下，打擊手感逐漸加溫，連續兩戰都敲出全壘打，今天擔任第6棒右外野手，在2局下從有吉優樹手中擊出右外野陽春砲，幫助球隊以2：0領先。

請繼續往下閱讀...

羅德在3局上靠著角中勝也在滿壘擊出的高飛犧牲打，追回1分，4局攻勢再起田村龍弘、藤岡裕大接連擊出二壘安打扳平戰局，岡大海中村獎吾先後敲安，打回3、4分，羅德單局灌3分。

巨人下個半局展開反擊，陽岱鋼敲出右外野飛球出局，新洋砲維亞努威瓦轟出2分砲，幫助巨人追到4：4平手。陽岱鋼6局下獲得保送上壘後，隨即被教練團換下，由立岡宗一郎代跑。陽岱鋼此役2打數敲出1發全壘打，另有1次保送，打擊率升至2成97。

陽岱鋼近3戰敲出4轟，熱身賽共累積5轟、10打點，兩項目前都高居全隊之冠。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/