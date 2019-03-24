不畏風雨萬人路跑 新竹之光朱韻丞再次奪冠

2019新竹第二屆ZEPRO RUN全國半程馬拉松，今晨5點在新竹縣竹北體育場登場，1萬2千名跑友不畏風雨參賽。 （圖由全統運動提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2019新竹第二屆ZEPRO RUN全國半程馬拉松，今晨5點在新竹縣竹北體育場登場，1萬2千名跑友不畏風雨參賽，年齡從78歲到1歲半，還有日本、美國等22個國家近百名選手競速；比賽結果，新竹之光全國運動會金牌選手朱韻丞，以1小時30分獲得女子半馬冠軍。

ZEPRO RUN全國半程馬拉松，新竹之光全國運動會金牌選手朱韻丞，以1小時30分獲得女子半馬冠軍。 （圖由全統運動提供）

ZEPRO RUN全國半馬賽事，因物資和補給豐盛，儘管天公不作美，仍吸引1萬2千名跑友參賽，現場彷彿同樂會般熱鬧，賽事分為21K半馬組、10K路跑組、5K健康組。其中，最年長78歲參賽者梁達男，已連續兩年參賽，這次挑戰10K路跑組完賽；最年輕參賽者1歲半的朱姿語父親朱正玄表示，因老婆懷孕停跑2年，這屆賽事是全家重返馬場復出的第一場路跑賽事。

而平均年齡50幾歲的建功國小68健走團隊，以這場路跑活動，當作今年第一場另類的路跑同學會；也有跑者裝扮成燕尾服蒙面俠和美少女戰士土星仙子，為路跑增添樂趣。

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新竹縣府秘書長陳季媛、縣議員鄭美琴等人，冒著低溫到場為跑友們加油打氣。這場賽事更動員500名志工，包括台灣男子全程馬拉松新科百傑黃國倫、新竹路跑女子百傑黃馨儀、穿Y拖全馬破三的跑者陳逸群，也褪下跑者身分，轉而擔任ZEPRO RUN賽事志工為跑友服務。

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