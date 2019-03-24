NBA》國王驚險擊敗墊底太陽 季後賽機會尚存一口氣

希爾德單場7記三分球，整場比賽拿下25分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王隊是目前西部唯一戰績在八強外尚未遭到淘汰的球隊，今天他們在主場面對少了諸多主力的墊底太陽隊被嚇出一身冷汗，首節太陽隊拿下32分，半場取得53：47領先，直到下半場國王隊才超前比分，終場以112：103分擊敗太陽隊，太陽的狀元之路也更加穩健。

本場比賽太陽隊少了控球後衛強森（Tyler Johnson）、傑克森（Josh Jackson）也因為上場比賽扭傷腳踝，本場比賽繼續缺戰，前鋒瓦倫（TJ Warren）與整季報銷的歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）也都沒有出賽，但太陽隊首節靠著布克（Devin Booker）的攻勢帶動下，打出一波19：0的攻勢，可惜比賽後半段崩盤，最終讓太陽隊目前以17勝57敗的戰績，排在全聯盟倒數第二。

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布克拿下全場最高的32分。（美聯社）

國王隊這場比賽，得分後衛希爾德（Buddy Hield）投進7記三分球，拿下25分，巴恩斯 （Harrison Barnes）同樣也挹注25分，外加5記三分6籃板，「飆速狐狸」福克斯（De'Aaron Fox）此戰命中率不佳，但仍有著13分9助攻的成績，還在比賽最後演出一記精彩的大風車灌籃。

福克斯終場前的大風車灌籃展現驚人的彈跳能力。（美聯社）

太陽隊布克拿下全場最高的32分，不過三分球11投僅2中，狀元艾頓（DeAndre Ayton）拿下19分11籃板的雙十表現，丹尼爾斯（Troy Daniels）板凳上場拿下16分，新秀布里吉斯（Mikal Bridges）11分4抄截，「寂寞大神」佛雷狄特（Jimmer Fredette）1投0中，拿下0分2籃板。

DE'AARON FOX WITH THE WINDMILL#SacramentoProud pic.twitter.com/roQ3ft9LJD — NBA （@NBA） 2019年3月24日

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