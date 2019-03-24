NBA》里拉德關鍵時刻4分打 拓荒者退快艇豪取3連勝

里拉德關鍵時刻完成4分打，助拓荒者拿下3連勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕西部排名第4的拓荒者今主場迎戰快艇，拓荒者靠著球星里拉德（Damian Lillard）在關鍵時刻完成4分打，加上大前鋒艾米奴（Al-Farouq Aminu）挹注22分7籃板，終場拓荒者以117：112擊退活塞，成功奪下3連勝。

半場結束兩隊互咬比分，拓荒者暫以59：56領先活塞。易籃後，活塞發起反攻，後衛艾靈頓（Wayne Ellington）與R.傑克森（Reggie Jackson）短時間內連轟11分，一舉將比分反超。隨後大前鋒梅克（Thon Maker）再砍進三分彈，助活塞帶著3分領先進入第四節。

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比賽來到決勝節後段，前場的哈克雷斯（Maurice Harkless）與諾基奇（Jusuf Nurkic）籃下連續取分，助拓荒者扳平比分。關鍵時刻里拉德再度證明球星價值，投進3分球並製造犯規，成功完成4分打，最終帶領球隊以5分差擊敗活塞。

里拉德此役拿下全場最高的28分，外帶9助攻與6籃板，艾米奴貢獻22分，小柯瑞（Seth Curry）與諾基奇分別進帳16、15分。活塞方面則以葛瑞芬（Blake Griffin）的27分與R.傑克森的24分為最佳。

葛瑞芬此役空砍27分。（USA TODAY Sports）

里拉德轟下全場最高的28分，外帶9助攻與6籃板。（美聯社）

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