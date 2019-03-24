邁開台灣足球夢 國際青少年足球賽屏東登場

邁開台灣足球夢，國際青少年足球賽今明兩天屏東登場。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／屏東報導〕足球是全世界最風靡的運動之一，但台灣長年因場地、基層球隊、教練等資源不足問題，阻礙足球運動發展，近年教育部體育署在屏東縣補助多座標準足球場，其中屏東縣立田徑場今天迎來首場國際賽，第1屆「信功阿猴盃新南向國際青少年足球邀請賽」共有來自台灣、馬來西亞、泰國、越南、日本、中國等6國、8隊、160位中學生參與，各隊以球會友，這次競賽是台灣首次舉辦國際青少年足球邀請賽，為台灣足球邁開大步。

屏東縣足球發展協會總幹事黃永志說，近年東南亞掀起足球運動風潮，台灣也積極培育足球人才，但以目前亞州青少年足球的實力來看，台灣擠不進前8強，因此找來日本、中國及東南亞國家一起切磋交流，讓球員們提升技術之餘，也能更有目標並對足球運動有願景。

請繼續往下閱讀...

這次賽事在國內首次舉辦，邀請的新南向國家包括馬來西亞柔佛新山寬柔中學、泰國AC Academy Thailand、越南Vietnam Archimedes Academy Football Team等球隊，同時也邀請日本靜岡清水足球俱樂部、中國深圳力邦國際青少年足球學校，與高雄市阿蓮國中及屏東縣長治國中進行交流。

泰國的領隊KEN說，這次泰國共有17名球員、3名教練一起到台灣參賽，他們每年都會出國移地訓練兩次，這是第一次到台灣，透過賽事交流，除了可以促進情誼，選手的實力也能提升。

屏東縣體育發展中心主任李達平說，屏縣發展青少年足球已有6年，現有4支球隊，有鑑於新南向國家的足球風氣比台灣興盛，因此今年首度舉辦國際賽，邀請鄰近國家前來交流，希望燃起屏東子弟對足球運動的熱情。

目前屏東在屏東大學有FIFA 2 star認證的11人制人工草皮足球場、長治國中有8人制及5人制人工草皮足球場，前年底完工的屏東縣立田徑場，則是有天然草皮的11人制足球場。

屏東縣足球發展協會也表示，除了硬體設備的升級，未來還要加強分齡推廣迷你足球、5人制進而到8人、11人制足球，並擴充教練資源，讓台灣足球發展不再困在國門裡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/