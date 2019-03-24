UBA》北市大學奪女子組季軍 陳亭羽、朱育勤都留遺憾

北市大擊敗台師大贏得季軍。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男、女公開一級今日在台北小巨蛋進行最終日賽事，北市大學走出昨日11連勝遭斷的陰霾，以56：46氣走台灣師大，奪下女子組季軍。

北市大表現最佳為陳亭羽，包括末節讀秒階段的三分球，全場進帳19分、7籃板、3助攻及3抄截，為大專生涯劃下句點，但與冠軍失之交臂仍使她在賽後留下眼淚。她説：「我跟著錢薇娟、張慧瑛教練多年，與隊友感情又都很好，才會哭。」此外，陳亭羽目前擔任永平國小籃球隊教練，尚未決定繼續教職或是投入國內女籃最高殿堂WSBL。

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朱育勤前役表現並不及格，被教練錢薇娟下達一定要有進攻慾望，且「1失誤、得繳交300元」，小朱全場進帳13分、8籃板、6助攻及3抄截，更是全場0失誤，總算通過教練的考驗，只是這座季軍仍非最想要，心中仍有小遺憾。

獲得殿軍的台師大，表現最佳為張欣然的14分，其餘無人得分上雙，且團隊三分球僅命中2顆種下敗因。

北市大朱育勤。（記者林正堃攝）

北市大陳亭羽。（記者林正堃攝）

台師大朱耘麒。（記者林正堃攝）

北市大陳品嬛。（記者林正堃攝）

北市大陳品嬛。（記者林正堃攝）

北市大擊敗台師大贏得季軍。（記者林正堃攝）

北市大擊敗台師大贏得季軍。（記者林正堃攝）

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