阿曼公開賽》鄭怡靜再剋削球 距離首冠僅差1勝

鄭怡靜。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕儘管在第5局錯失兩個賽末點，被對手將戰線延長至第6局，但頭號種子鄭怡靜依舊沉住氣，在歷經75分鐘大戰後，以4：2艱苦擊退世界排名12的日本削球名將佐藤瞳，闖進2019年阿曼公開賽女單決賽，距離生涯首座公開賽成年組單打冠軍只剩一步之遙。

鄭怡靜去年和佐藤瞳兩度交手，她先在卡達公開賽以1:4落敗，但之後在日本公開賽以4:1扳回一城。今天在4強戰再度狹路相逢，鄭怡靜前4局以11：8、11：8、9：11、11：7占上風。第5局，鄭怡靜在7：10落後下驚險化解3個局點後，兩度取得賽末點，但最後仍無法拿下，以13：15失守。

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第6局，佐藤瞳轉守為攻，主動起板，以6：3開局，但鄭怡靜不受影響，依然堅定自己的進攻節奏，以11：8後來居上，辛苦取得冠軍戰門票。

鄭怡靜決賽將面對日本兩大超級新星平野美宇、早田希娜之戰的勝方。

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