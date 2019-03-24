網球》謝淑薇擊敗球后不意外 大坂直美：上次她就該贏

謝淑薇。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣網球一姊謝淑薇今天在邁阿密公開賽扳倒當今球后、日本名將大坂直美，晉級女單16強，賽後謝淑薇的教練男友受訪，直言這雖是重大一勝，但並不是太意外。大坂直美則坦言，自己太不成熟，其實上一次對決謝淑薇就該贏了。

大坂直美賽後檢討自己太不成熟。（法新社）

謝淑薇過去交手大坂兩次都落敗，但今天先丟一盤追兩盤，後來居上以4：6、7：6（7：4）和6：3挺進女單16強，《法新社》報導，謝淑薇今天花了2小時18分取得職業生涯最佳表現之一。

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過去2年與謝淑薇一同共事的法國男友阿尼爾（Frederic Aniere）賽後說：「她有足夠的經驗保持強大，然後你也看到結果了。她很高興，但在賽前她就明白可能獲勝，是的，這是巨大的一勝，但不是太大意外。」

謝淑薇與法國男友合照。（取自謝淑薇臉書粉絲團）

落敗的大坂直美賽後則表示，自己表現「太過情緒化」，她說：「我也不知道為什麼會這樣，這對我來說很不尋常，有時候我覺得保得住自己的發球局，這讓我太過放鬆地擊球，總之我還需要更專注。」

大坂直美如此談論謝淑薇：「我知道她很難打，很難預測，當我以為她會打直線的時候，她就會打對角，是我還不夠成熟、想太多，以為所有事都在我的球拍掌控中。」

大坂直美與謝淑薇賽後致意。（法新社）

謝淑薇上一次對決大坂，是在澳網32強苦戰3盤惜敗，大坂今天賽後指出：「我並沒有低估謝淑薇，但也許是我太高估自己，每一次和她對決都打滿三盤，老實說，在澳網那場她就該贏了，但最終是我找到了贏球之道。」

「有自信和好高騖遠是有差別在的，」大坂直美表示，「我並不是自大的人，只是沒有思考發生的每件事。」自從在澳網奪冠後，大坂先後征戰杜拜、印地安泉、邁阿密，都打不進16強就出局。

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