中職Live》黃均聲敲生涯兩百安 中信1：0桃猿

|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
兄弟
|0
|0
|1
|1
|
4
|
0
|
桃猿
|
0
|0
|0
|
1
|
0
第三局
黃均聲敲出二壘安打。王勝偉在敲一壘安打，桃猿發生傳球瑕疵，跑者攻占二三壘。王威晨游擊滾地，三壘跑者前進遭到夾殺出局。吳東融再敲安打形成滿壘。林書逸滾地球兄弟跑回一分，不過彭政閔投手前滾地球形成三出局。
第二局
艾銳克游擊滾地球遭到刺殺。陳子豪左外野飛球遭到接殺。張志豪吞張老K。
請繼續往下閱讀...
桃猿三上三下。
第一局
開路先蜂王威晨左外野飛球遭到接殺，吳東融遭到三振，林書逸敲出一壘安打，不過彭政閔遭到三振。
藍寅倫選到四壞球保送。廖健富敲出滾動緩慢的內野安打，桃猿攻佔一二壘。陳俊秀扎實飛球遭到王勝偉接殺，兄弟抓到第一個出局數。藍寅倫、廖健富發動雙盜壘成功。林泓育選到保送，攻占滿壘。郭嚴文內野上空飛球遭到接殺。朱育賢右外野飛球遭到接殺。
兩隊先發打線：
|
中信兄弟
|
棒次
|
Lamigo桃猿
|
王威晨 3B
|
1
|
藍寅倫 RF
|
吳東融 2B
|
2
|
廖健富 C
|
林書逸 LF
|
3
|
陳俊秀 1B
|
彭政閔 DH
|
4
|
林泓育 DH
|
艾銳克 1B
|
5
|
郭嚴文 2B
|
陳子豪 RF
|
6
|
朱育賢 LF
|
張志豪 CF
|
7
|
梁家榮 3B
|
黃均聲 C
|
8
|
林承飛 SS
|
王勝偉 SS
|
9
|
余德龍 CF
|
艾迪頓
|
先發
|
尼克斯
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay