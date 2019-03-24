中職Live》黃均聲敲生涯兩百安 中信1：0桃猿

2019/03/24 18:34

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

兄弟

 0 0 1 1

4

0

桃猿

0

 0 0

1

0

第三局

黃均聲敲出二壘安打。王勝偉在敲一壘安打，桃猿發生傳球瑕疵，跑者攻占二三壘。王威晨游擊滾地，三壘跑者前進遭到夾殺出局。吳東融再敲安打形成滿壘。林書逸滾地球兄弟跑回一分，不過彭政閔投手前滾地球形成三出局。

第二局

艾銳克游擊滾地球遭到刺殺。陳子豪左外野飛球遭到接殺。張志豪吞張老K。

桃猿三上三下。

第一局

開路先蜂王威晨左外野飛球遭到接殺，吳東融遭到三振，林書逸敲出一壘安打，不過彭政閔遭到三振。

藍寅倫選到四壞球保送。廖健富敲出滾動緩慢的內野安打，桃猿攻佔一二壘。陳俊秀扎實飛球遭到王勝偉接殺，兄弟抓到第一個出局數。藍寅倫、廖健富發動雙盜壘成功。林泓育選到保送，攻占滿壘。郭嚴文內野上空飛球遭到接殺。朱育賢右外野飛球遭到接殺。

兩隊先發打線：

中信兄弟

棒次

Lamigo桃猿

王威晨  3B

1

藍寅倫  RF

吳東融  2B

2

廖健富  C

林書逸  LF

3

陳俊秀  1B

彭政閔  DH

4

林泓育  DH

艾銳克  1B

5

郭嚴文  2B

陳子豪  RF

6

朱育賢  LF

張志豪  CF

7

梁家榮  3B

黃均聲  C

8

林承飛  SS

王勝偉  SS

9

余德龍  CF

艾迪頓

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尼克斯

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