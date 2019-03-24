中職Live》黃均聲敲生涯兩百安 中信1：0桃猿

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 0 1 1 4 0 桃猿 0 0 0 1 0

第三局

黃均聲敲出二壘安打。王勝偉在敲一壘安打，桃猿發生傳球瑕疵，跑者攻占二三壘。王威晨游擊滾地，三壘跑者前進遭到夾殺出局。吳東融再敲安打形成滿壘。林書逸滾地球兄弟跑回一分，不過彭政閔投手前滾地球形成三出局。

第二局

艾銳克游擊滾地球遭到刺殺。陳子豪左外野飛球遭到接殺。張志豪吞張老K。

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桃猿三上三下。

第一局

開路先蜂王威晨左外野飛球遭到接殺，吳東融遭到三振，林書逸敲出一壘安打，不過彭政閔遭到三振。

藍寅倫選到四壞球保送。廖健富敲出滾動緩慢的內野安打，桃猿攻佔一二壘。陳俊秀扎實飛球遭到王勝偉接殺，兄弟抓到第一個出局數。藍寅倫、廖健富發動雙盜壘成功。林泓育選到保送，攻占滿壘。郭嚴文內野上空飛球遭到接殺。朱育賢右外野飛球遭到接殺。

兩隊先發打線：

中信兄弟 棒次 Lamigo桃猿 王威晨 3B 1 藍寅倫 RF 吳東融 2B 2 廖健富 C 林書逸 LF 3 陳俊秀 1B 彭政閔 DH 4 林泓育 DH 艾銳克 1B 5 郭嚴文 2B 陳子豪 RF 6 朱育賢 LF 張志豪 CF 7 梁家榮 3B 黃均聲 C 8 林承飛 SS 王勝偉 SS 9 余德龍 CF 艾迪頓 先發 尼克斯

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