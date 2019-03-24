中職Live》江辰晏、索沙對決連連飆K 悍將0：0 統一

|球隊
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|悍將
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|統一
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第五局
5局上，隨著投球數上升，江辰晏控球也開始出狀況，先被楊晉豪敲出穿越三游防線的生涯首安上一壘，隨後悍將執行戰術成功，犧牲觸擊推近跑者上二壘，于孟馗又選到四壞球保送，胡金龍卻敲出雙殺打，讓獅隊化解失分危機。
第四局
4局下，面對索沙的封鎖，獅隊打者仍一籌莫展，始終無法把球打出內野，這個半局再度遭到3上3下。
4局上，蔣智賢突破江辰晏封鎖，敲出此役兩隊第一支長打跑上到二壘，林益全在滿球數時揮棒落空又吞K，不過江辰晏此時卻連投4顆壞球讓高國輝保送上壘，林哲瑄敲出中外野小飛球遭接殺，林宥穎也僅敲出中右外野小飛球遭唐肇廷接殺出局，悍將錯過大好得分機會，留下一、二壘殘壘。
第三局
3局下，索沙又讓獅子軍毫無斬獲，先K掉唐肇廷、林祐樂，羅國龍也僅敲出游擊方向的軟落滾地球遭刺殺出局，還是三上三下。
3局上，江辰晏雖然先四壞保送悍將小將楊晉豪，但接下來對陳品捷、于孟馗連飆2K，再讓胡金龍敲出三壘彈跳球，封殺往二壘跑的楊晉豪，讓悍將還是無功而返。
第二局
2局下，悍將先發索沙持續發威，蘇智傑敲出內野高飛球遭于孟馗接殺，郭阜林與索沙纏鬥到滿球數後揮棒落空吞K，陳鏞基也僅擊出內野上空小飛球遭接殺出局，獅隊再度慘遭三上三下。
2局上，江辰晏連飆2K，分別三振掉林益全、高國輝，不過卻被林哲瑄敲出三不管地帶落地安打，但林宥穎只敲出三壘滾地球遭刺殺，悍將留下一壘殘壘。
第一局
1局下，悍將先發索沙，先讓陳傑憲敲出游擊滾地球刺殺出局，接下來連飆2K三振掉林祖傑、潘武雄，讓獅隊三上三下。
1局上，獅隊先發投手江辰晏迅速解決悍將前兩棒，接著被胡金龍敲出三壘方向強勁反彈球上壘，不過江辰晏隨即回穩，讓下棒蔣智賢輝棒落空吞K。
先發打序
|富邦悍將
|
棒次
|統一獅
|陳品捷 RF
|
1
|陳傑憲 2B
|于孟馗 SS
|
2
|林祖傑 SS
|胡金龍 DF
|
3
|潘武雄 DH
|蔣智賢 3B
|
4
|蘇智傑 LF
|林益全 1B
|
5
|郭阜林 3B
|高國輝 LF
|
6
|陳鏞基 1B
|林哲瑄 CF
|
7
|唐肇廷 RF
|林宥穎 C
|
8
|林祐樂 C
|楊晉豪 2B
|
9
|羅國龍 CF
|葉家淇
|
先發
|陳育軒
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