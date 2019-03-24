中職Live》江辰晏、索沙對決連連飆K 悍將0：0 統一

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 0 0 0 0 0 0 4 0 統一 0 0 0 0 0 0 0

第五局

5局上，隨著投球數上升，江辰晏控球也開始出狀況，先被楊晉豪敲出穿越三游防線的生涯首安上一壘，隨後悍將執行戰術成功，犧牲觸擊推近跑者上二壘，于孟馗又選到四壞球保送，胡金龍卻敲出雙殺打，讓獅隊化解失分危機。

第四局

4局下，面對索沙的封鎖，獅隊打者仍一籌莫展，始終無法把球打出內野，這個半局再度遭到3上3下。

4局上，蔣智賢突破江辰晏封鎖，敲出此役兩隊第一支長打跑上到二壘，林益全在滿球數時揮棒落空又吞K，不過江辰晏此時卻連投4顆壞球讓高國輝保送上壘，林哲瑄敲出中外野小飛球遭接殺，林宥穎也僅敲出中右外野小飛球遭唐肇廷接殺出局，悍將錯過大好得分機會，留下一、二壘殘壘。

第三局

3局下，索沙又讓獅子軍毫無斬獲，先K掉唐肇廷、林祐樂，羅國龍也僅敲出游擊方向的軟落滾地球遭刺殺出局，還是三上三下。

3局上，江辰晏雖然先四壞保送悍將小將楊晉豪，但接下來對陳品捷、于孟馗連飆2K，再讓胡金龍敲出三壘彈跳球，封殺往二壘跑的楊晉豪，讓悍將還是無功而返。

第二局

2局下，悍將先發索沙持續發威，蘇智傑敲出內野高飛球遭于孟馗接殺，郭阜林與索沙纏鬥到滿球數後揮棒落空吞K，陳鏞基也僅擊出內野上空小飛球遭接殺出局，獅隊再度慘遭三上三下。

2局上，江辰晏連飆2K，分別三振掉林益全、高國輝，不過卻被林哲瑄敲出三不管地帶落地安打，但林宥穎只敲出三壘滾地球遭刺殺，悍將留下一壘殘壘。

第一局

1局下，悍將先發索沙，先讓陳傑憲敲出游擊滾地球刺殺出局，接下來連飆2K三振掉林祖傑、潘武雄，讓獅隊三上三下。

1局上，獅隊先發投手江辰晏迅速解決悍將前兩棒，接著被胡金龍敲出三壘方向強勁反彈球上壘，不過江辰晏隨即回穩，讓下棒蔣智賢輝棒落空吞K。

先發打序

富邦悍將 棒次 統一獅 陳品捷 RF 1 陳傑憲 2B 于孟馗 SS 2 林祖傑 SS 胡金龍 DF 3 潘武雄 DH 蔣智賢 3B 4 蘇智傑 LF 林益全 1B 5 郭阜林 3B 高國輝 LF 6 陳鏞基 1B 林哲瑄 CF 7 唐肇廷 RF 林宥穎 C 8 林祐樂 C 楊晉豪 2B 9 羅國龍 CF

葉家淇 先發 陳育軒

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