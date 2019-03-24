有機車亂入！ 台灣鐵人一哥被撞倒無奈棄賽...

謝昇諺與機車發生擦撞。（取自謝昇諺臉書）

〔體育中心／綜合報導〕2019 IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際賽今天上午進行男子113公長距離組賽事，台灣鐵人一哥謝昇諺在自行車競賽，行經知本路橋下橋時，卻有婦人騎機車進入賽道，他煞車不及，撞上機車，更因此無法完賽。

謝昇諺賽後在臉書上PO文指出：「發現右側車道有台白色機車騎進賽道時已經要撞上了，唯一能做的就是大叫跟抓緊把手，騎機車的大姐緊急煞車停在我正前方，沒有閃躲的機會，就撞上去了...」

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謝昇諺身上的皮肉傷。（取自謝昇諺臉書）

他說，摔車後先是失去意識一下下，眼睛睜開時就看到機巡人員剛出現在身邊，很幸運只有部分皮肉傷跟肌肉挫傷。

他提到，後來牽起腳踏車檢查，雖然輪框和外胎都有撞擊的痕跡，但只要把爆胎處理好，應該還可以繼續比賽，結果重新出發後才發現前叉因為撞擊力道太大而裂開、手把也裂了，只好棄賽。

底下網友紛紛回覆：「平安就好！」、「這是今天發生的事？我沒看日期以為這是1989年的台灣」、「主辦單位難道沒有責任嗎」

腳踏車損壞。（取自謝昇諺臉書）

儘管受到闖入機車影響，無法完賽，但謝昇諺下午受訪時仍表示，主辦單位交管做得很確實，「但比賽過程中偶而還是會有一些突發狀況發生，人都沒事，雙方也和解就好了。」他表示，雖然很遺憾無法完成比賽，但不會因此不來台東比賽，4月底台東還有一場比賽還會再來。

台灣鐵人三項公司總經理鄭世奇受訪說，很遺憾發生意外，所幸謝昇諺只有擦傷，對方也沒受傷，未來會做更嚴密規畫，畢竟比賽安全是最高宗旨。

謝昇諺表示，還好有安全帽的保護，頭部沒有受傷。（取自謝昇諺臉書）

謝昇諺臉書全文：

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