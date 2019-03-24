中職》郭源治、謝長亨開球 喚起獅迷美好回憶

郭泰源、郭源治和謝長亨同框。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／台北報導〕創隊30週年的統一獅，今天在主場開幕戰邀請隊史兩位重要投手郭源治和謝長亨開球，並在賽前舉辦球迷見面會，喚起許多獅隊球迷的美好回憶。

活動開始前，現任富邦悍將顧問的郭泰源看到郭源治和謝長亨來到球場，特地過來致意，3位百勝投手難得同框。

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開球前郭源治開玩笑說控球不好，怕會打到打者，建議要戴安全帽，謝長亨則擔心投不到本壘板，但是兩人都漂亮完成開球，獲得現場熱烈掌聲。

獅隊在開球捕手的安排也讓郭源治和謝長亨有驚喜，郭源治的捕手是他華興中學學弟、也曾是和信鯨隊友的獅隊教練高建三，謝長亨的捕手是他擔任獅隊總教練時以狀元籤選進來的潘威倫，謝長亨當時把自己的18號球衣傳承給潘威倫，潘威倫也成為謝長亨之後，中職第2位百勝的本土投手。

謝長亨為統一獅主場開球。（記者黃志源攝）

謝長亨開球。（記者黃志源攝）

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