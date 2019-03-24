中職》解圍意外拿下開幕戰勝投 洪聖欽：團隊勝利較重要

Lamigo桃猿洪聖欽昨表現穩健拿下勝投。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕昨天中職開幕戰，若非7局打下大局，衛冕軍桃猿隊對統一獅贏得不輕鬆，先發洋投李茲僅投5局用球數就破百，反倒中繼2局的洪聖欽穩健投出無失分佳績，等到隊友火力，拿下中職30年首戰勝投。

洪聖欽自去年就時常擔任長中繼角色，先發投手出狀況時，教練團更時常頭一個就想到他，他也屢次能夠止住失血，幫助球隊尋求反敗為勝契機。對於長中繼定位，洪聖欽笑說：「也沒什麼，就等待火力支援吧。」

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說得雖輕鬆，洪聖欽也說，他登板時常常都是對方氣勢、攻勢正旺的時候，其實投球要更小心，「自己會去觀察，前一任的先發投手可能哪種球路遭到鎖定挨打，自己就換個方式配球，做不同的應對，雖然結果不一定都會是好的，但至少有嘗試做改變。」

長中繼角色的帳面成績時常吃力不討好，但洪聖欽不以為意，他說，只要能夠幫助球隊、發揮自己實力，其實帳面成績他倒不會特別在意。

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