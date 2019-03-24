羽球》慘！南韓一哥跟腱斷裂 出征東奧添變數

孫完虎1月才開心在大馬大師賽封王，今卻傳出受傷噩耗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第6的南韓羽球男單一哥孫完虎，昨在韓國全國錦標賽首輪對決38歲前輩「長青樹」李炫一時意外受傷，最後被擔架抬下場。根據韓媒《Badminton Times》報導，孫完虎確定為左腳跟腱（阿基里斯腱）斷裂，不但要開刀，更得花數個月修養，參加2020年東京奧運也出現變數。

孫完虎今年1月才風光在馬來西亞大師賽男單決賽，擊敗來自中國的名將諶龍，直落二封王。不過接下來的印尼大師賽，首輪就對上前丹麥球王安賽龍，最後慘遭一輪遊，隨後全英賽首輪也因背傷無奈退賽，沒想到今天又傳出噩耗。

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將在5月登場的混合團體賽蘇迪曼盃，身為南韓一哥的孫完虎，原肩負帶隊衛冕重責，但如今卻遭遇傷痛，南韓今年蘇迪曼想挑戰衛冕恐怕不容易。2020年東京奧運參賽門票的奧運積分，將從4月29日起，計算至明年4月26日，孫完虎能否傷癒回到戰場拚積分也仍是問號。

孫完虎。（資料照，歐新社）

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