UBA》歷史新頁！佛光擊敗世新 隊史首冠到手

佛光擊敗世新，拿下隊史首冠。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕佛光大學坐擁HBL普門中學2連霸班底，今日在107學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子公開一級冠軍戰，靠著羅培甄、陳孟欣、劉昕妤得分皆逾雙位數，且第二節、第三節又讓對手得分個位數，最終佛光以73：54大勝世新大學，快意收下隊史首座冠軍。

佛光上次打進冠軍賽為102學年度卻不敵台灣師大，歷經多年的打拚，這回再闖冠軍賽終於擊敗世新，收下隊史首冠。值得一提的是，大專女籃過去由文化大學、台灣師大、台北體院（北市大學前身）及輔仁大學，佛光成為第5支冠軍隊。

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佛光開心收下隊史首冠。（記者林正堃攝）

佛光迎接隊史首冠。（記者林正堃攝）

陳孟欣預料能成為本屆新人后，她此仗繳出14分、8籃板、8助攻及6抄截，還有望成為史上第一位菜鳥冠軍戰MVP。中鋒「美少女」劉昕妤攻下15分、4阻攻，羅培甄挹注14分，3人成為球隊撂下首冠的功臣。

陳孟欣上籃得分。（記者林正堃攝）

劉昕妤上籃得分。（記者林正堃攝）

佛光林嘉慈與世新陳育媞爭球。（記者林正堃攝）

佛光教練傅姿伶。（記者林正堃攝）

羅培甄上籃得分。（記者林正堃攝）

本屆新人后熱門人選陳孟欣。（記者林正堃攝）

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