阿曼公開賽》挺過7局大戰 林昀儒搶下男單冠軍戰門票

林昀儒挺進冠軍戰。（取自ITTF臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲合庫小將林昀儒今天在阿曼桌球公賽男單四強賽，以4：3驚險擊退世界排名70的克羅埃西亞選手普卡爾，今晚將和瑞典頭號種子法爾克爭冠。

林昀儒擊敗克羅埃西亞選手普卡爾。（取自ITTF臉書）

世界排名26的林昀儒這一站表現完美，除了和鄭怡靜摘下混雙冠軍，和廖振珽的組合也殺進男雙決賽，男單賽事同樣摧枯拉朽。

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今天在四強賽面對前一輪以4:3爆冷打敗第二種子莊智淵的黑馬普卡爾，林昀儒變幻末測的發球，有效壓制對手，前兩局都在開局落後下後來居上，以11：4、11：7連下兩城。

第三局，林昀儒在10：9聽牌時連續錯失3個局點，反倒以13：15丟掉。第四局，小林又浪費6：1的絕佳開局，在7:4領先時陷入亂流連丟6分，即使叫暫停仍無法止血，以8：11被逆轉。

雖然領先優勢化為烏有，但林昀儒情緒不受影響，第五局重整旗鼓，在3：4落後時打出一波8：2攻勢，11：6拿下，再度取得局數領先。

但普卡爾並未放棄，第六局再以11：8追回1局，也將林昀儒逼進決勝局。決勝局，開局陷入1：3落後的小林，頂住壓力，在8平時連拿3分，11：8艱苦拿到冠軍戰門票。

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