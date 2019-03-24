中職》熱身賽表現穩定 官大元相隔3年再打開季首戰

中信兄弟官大元。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕已經35歲的官大元，憑著熱身賽的穩定表現，相隔3年再次進入開季一軍名單，他表示，因為已經做好準備，不會有特別的想法，上場就把該做的工作做好。

官大元前次進入開季一軍名單是2015年，該季以19次中繼成功贏得年度最佳中繼投手，隔年因為受傷到4月才上一軍，前2年開季都在二軍，最快上半季快結束才被叫上來。

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官大元指出，去年季後休息約1個半月，11月底就開始自主訓練，礙於2016年右手受傷後，只要2天沒丟球手就會痛，因此必須持續練習，即便農曆新年都不能休息。

相隔3年再次參與開季首戰，官大元並不會特別興奮，心情已經完全不同，他覺得，打職棒已經第9年，每年為的都是拚上一軍，既然已經做好準備，就把該做的工作做好。

8局下1出局一、二壘有人，官大元臨危受命登板，只用1球就製造雙殺打，為兄弟守住4：2領先，也擋下Lamigo桃猿最後一波反撲，興奮大吼比出「昇龍拳」。

官大元表示，看到林智平出棒後，球慢慢朝他滾來，感謝捕手黃鈞聲很機警，確定球在界內立刻撿起，先傳三壘再傳一壘，化解危機不是他一人的功勞。

至於當時用哪個球路，造成林智平要出棒不出棒，把球碰成本壘前軟弱滾地球，官大元笑說：那是秘密！

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