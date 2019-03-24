足球》台灣男足0：1不敵索羅門群島 無緣今年主場首勝

台灣隊新任教練蘭卡斯特（左一）與前鋒李茂（左二），右為索羅門球員及教練。（資料照，記者粘藐云攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣男足國家隊今於台北田徑場與友邦索羅門群島進行友誼賽，索羅門群島在上半場結束前靠著12碼罰球先馳得點。陳浩瑋下半場有射門絕佳機會，卻因中柱錯失扳平良機，之後多次攻門也欠缺臨門一腳，我國以0：1惜敗，無緣今年主場首勝。

世界排名124的台灣男足日前結束之前作客緬甸的交流賽，最終以0：0踢和，今在家出戰世界排名143的索羅門群島，睽違20年再次交手讓人期待，儘管天氣濕冷，仍吸引2398人觀眾到場加油。

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男足新總教練蘭卡斯特主打侵略性打法，台灣隊開賽後攻勢不斷，第38分鐘靠著角球送到門前，李祥偉嘗試以倒掛金鉤射門，現場球迷驚呼聲不斷，惜未射正錯失先馳得點的機會。

上半場前5分鐘，王睿因在禁區被判出腳犯規，索羅門群島隊長班傑明12碼罰球破網，半場打完以1：0領先台灣。

下半場第54分鐘，陳浩瑋擁有射門絕佳空檔，沒想到球卻直中門柱彈出，錯失追平機會，而面對索羅門群島的猛烈攻勢，門將潘文傑多次精彩撲救，凍結比分，但台灣男足進攻卻總欠缺關鍵的臨門一腳，最終以0：1敗下陣來，蘭卡斯特的主場首勝還得再等等。

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