中職》艾迪頓好投、官大元關鍵救援 中信兄弟勝桃猿

中信兄弟林智勝（右）上場代打，隨即開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕靠著洋投艾迪頓6局好投、官大元和林智勝一投一打兩位資深球員關鍵表現，中信兄弟本季初亮相就在桃園踢館成功，6：2擊敗衛冕軍桃猿隊，拿下本季首場勝利。

中信兄弟先發投手艾迪頓。（記者陳志曲攝）

艾迪頓春訓時防禦率10.13，帳面成績並不好，但今晚6局好投送出3次三振、無四死球，僅失1分非自責分。談到開季首戰的調整，艾迪頓笑說自己也不知道，他說：「我自認是比較受腎上腺素影響的選手，倒不是說我春訓就不認真，而是面對那麼多觀眾，我會更亢奮。」艾迪頓也感謝身後隊友守備及捕手黃鈞聲引導，讓他的投球更加順暢。

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中信兄弟官大元。（記者陳志曲攝）

中信兄弟比賽後段有兩個關鍵調度，一是8局下1出局一二壘有人時，換上官大元1球就成功製造雙殺守備，二是9局上林智勝代打開轟，這一轟不僅是聯盟今年首轟，也幫助球隊拉開比數。

中信兄弟總教練伯納賽後說，球隊獲勝歸功團隊：「這場勝利是選手們拚回來的，雖然只是一場比賽，能夠擊敗去年冠軍，我想選手們也都很開心。」

彭政閔敲出二壘安打。（記者陳志曲攝）

中信兄弟彭政閔（右）敲出安打，奮力跑到二壘。（記者陳志曲攝）

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