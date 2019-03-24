SBL》台銀出奇招反被打爆 麥克連30分率達欣獲勝

中場休息時，達欣球團為球員舉行引退儀式。（記者方賓照攝）
〔記者廖聿偉／板橋報導〕達欣今舉行本季第二場主場週，球團特別精心策畫引退儀式，包括主帥范耿祥，助理教練張智峰和李豐永等5位退役選手都在其中，球員則用勝利送給教練最好的禮物，終場達欣100：77大勝台銀，終止三連敗低潮。
達欣麥克連上籃。（記者方賓照攝）
台銀試圖出奇招，將雙洋將泰勒和天使放在第二、三節，第四節更用全本土陣容迎戰，但效果不彰，首節就被達欣梅奧和麥克連轟下17分，一度落後20分，種下敗因。
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達欣梅奧上籃。（記者方賓照攝）
台銀主帥韋陳明解釋，「過去5場對達欣，我們洋將總是居於下風，所以企圖在第二節用雙洋將，打對方的單洋將，未料首節就崩盤，出乎意料之外。」
達欣麥克連主宰禁區，全場豪取30分、19籃板，搭配宋宇軒擺脫低潮，全場7投5中，攻下全隊次高的16分，順利收下勝果。
達欣宋宇軒上籃。（記者方賓照攝）
中場休息時，達欣球團幫主帥范耿祥，助理教練張智峰和李豐永等5位退役選手舉行引退儀式。（記者方賓照攝）
台銀天使遭犯規防守。（記者方賓照攝）
台銀泰勒灌籃。（記者方賓照攝）
台銀范士恩上籃。（記者方賓照攝）
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