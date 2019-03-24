環島愛心單車騎向東台灣 捐助國小學童獎學金和校隊補助

獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行活動。（車友提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕經過前一天壽卡大魔王的挑戰後，獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行車隊今從台東太麻里出發，一路騎到池上共85公里左右。上午在台東縣政府則獲得當地獅友近400人以及台東縣政府的高規格接待，讓63名環台車友們倍感溫馨，也忘卻了連日累積下來的疲憊，對於接下來的行程更有自信的逆風前進。

鐵騎環台車隊早上就從太麻里出發，上午很快就到達台東縣政府，台東獅子會的獅友以及台東旅北同鄉會理事長周吾軒更動員包了8節火車南下東部來迎接車隊，誠意動人，讓台東縣政府前萬人鑽動特別熱鬧，環台車隊的獅友也倍感溫馨，也隊車友注入了更多前進的動力；台東縣政府因為縣長饒慶鈴出國，由副縣長張志明親自主持致贈儀式。

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獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行送給台東縣3所國小30名小朋友5千元獎學金，不僅如此，透過台東旅北同鄉會理事長周吾軒的介紹，原來周理事長的母校嘉蘭國小的壘球隊裝備有急需替換的困難下，車隊也再特別加碼給予13萬元的補助，好為該校壘球隊添購更新的裝備。

鐵騎環台車隊早上就從太麻里出發，上午很快就到達台東縣政府。（大會提供）

雖然今天只安排了85公里的路程，鐵騎環台車隊總召楊崇銘說：「因為已經連騎了5天再加上前一天才剛騎完難度頗高的壽卡後，車友們其實都已經很疲憊，所以今、明兩天都安排短一點行程和拜會，讓車友們可以趁機緩和一下，但比起西部車多、紅綠燈多再加上拜會多，東部原本比較擔心下午太陽太大，但沒想到今天下午是陰天，讓大家壓力減少許多，可以趁機好好享受一下東部新鮮的空氣和美麗的風景，讓車友們充滿電繼續前行。」

獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行活動，由63名台灣企業菁英發揮無畏的精神，從台中市政府出發，以逆時鐘方式展開11天環台的壯行。

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