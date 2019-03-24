中職》恰恰寫罕見紀錄 從前隊友兒子手中敲安打

中信兄弟彭政閔敲出二壘安打。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕彭政閔相隔3年再於兄弟開季首戰打第4棒，於8局上拚出1分打點二壘安打，意外寫下對賴有亮、賴智垣父子檔都對決過的罕見紀錄。

中信兄弟彭政閔（右）敲出安打，奮力跑到二壘。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿賴智垣。（資料照，記者陳志曲攝）

彭政閔於2001年菜鳥球季，曾與當時效力興農牛的賴有亮交手2個打席，累計1打數無安打，今天8局上Lamigo桃猿派賴智垣中繼，2出局後保送林書逸，被彭政閔擊出二壘安打失1分，隨即由王躍霖接替，生涯初登板投0.2局失1分。

請繼續往下閱讀...

彭政閔指出，擊出外野飛球後，看到詹智堯守得比較深，覺得有機會衝二壘，回傳球雖比預期早到二壘，但他劈腿並以側身滑壘避開觸殺，成功攻上二壘，「那是瞬間反應，我還很靈活吧？」

彭政閔表示，賴有亮2002年轉來兄弟，從對手變成1年的隊友，現在又打賴智垣的球，真的很不容易，「賴智垣高中時我就看過他打球，之前隊樂天投得不錯，今天應該是第1次上場，多少有點緊張。」

中信兄弟彭政閔向球迷揮手致意。（記者陳志曲攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/