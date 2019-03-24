MLB》「朗神」退休下一步？日媒曝：可能回水手當主管

鈴木一朗結束28年的美日職棒傳奇生涯，正式退休。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕傳奇球星鈴木一朗在祖國日本打完最後一場球後宣布退休，結束28年的美日職棒傳奇生涯，他在18年的大聯盟生涯累積3089支安打，更是10座金手套的擁有者，而日媒今指出一朗下一步可能會在水手球團擔任主管。

從日本回國的水手隊，今在主場舉行粉絲感恩活動，水手隊總經理狄波托（Jerry Dipoto）在接受日媒《共同通信》採訪時表示，希望一朗能以水手隊的一員留下，狄波托也透露球團有意安排一朗回鍋擔任主管職。

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退休記者會上被問到未來是否當教練或重返日職時？一朗曾堅稱自己絕對沒辦法執教，也應該不會回日本打球。而去年5月一朗就曾轉任過球團特別顧問，與水手隊工作人員合作，協助外野防守、跑壘和打擊等工作，並提供球員和工作人​​員的建議。

狄波托最後也表示，關於一朗職務安排一事，未來幾天球團就將會開始協商，而他也不忘大讚一朗，指出「俱備非凡棒球智商的一朗，絕對是水手隊不可或缺的存在。」

水手隊總經理狄波托透露，可能會請一朗留下來擔任球團主管職。（資料照，美聯社）

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