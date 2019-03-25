羽球》「麟洋配」李洋／王齊麟法國稱王 進帳合拍第2座冠軍

王齊麟（左）、李洋（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在超級100系列法國奧爾良羽球大師賽決賽，以16：21、22：20、21：15擊敗日本古賀輝／齋藤太一，贏得兩人今年合拍的第2座冠軍。

李洋／王齊麟決賽雖丟失首局，次局又浪費開局6：0優勢，被對手追上並展開激戰，好在麟洋配最後有沉住氣，連下2分將戰局逼入第3局。李洋／王齊麟決勝局先連取7分，且未讓再度將比分追近，持續打出不錯表現，將冠軍收下。

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世界排名66名的李洋／王齊麟在今年正式合拍，為取得較佳世界排名，兩人只能巡迴歐洲各地出賽，上週在超級300瑞士公開賽奪亞軍，照樣又趕至法國繼續比賽，而辛苦總有收穫，兩人繼2月西班牙大師賽後，再拿到合作的第2冠。

李洋／王齊麟結束歐洲之旅後，週三將繼續在超級500系列印度公開賽奮戰，期望能在較高等級賽事搶下冠軍。此外，「羽球王子」王子維將在印度賽的男單首輪亮相。

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