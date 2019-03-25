MLB》印地安人再損大將！ 明星三壘手遭球直擊左膝（影音）

拉米瑞茲遭自打球擊中左膝，被醫護車載離場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人再添一名大咖傷兵！明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）被自打球重擊左膝，初步檢查結果無骨折，但不確定能否趕在開幕戰前歸隊。

今天對白襪的比賽，拉米瑞茲在3局上被自打球擊中左膝，痛得直接倒地，無法自行站起身，最後被醫護車載離場。X光檢查未發現骨折，但拉米瑞茲的左膝有嚴重挫傷，將留在主場接受治療。

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拉米瑞茲明後兩天不會隨隊出征客場比賽，會直接到明尼蘇達與球隊會合，但目前不確定是否能趕上開幕戰。總教練法蘭柯納（Terry Francona）賽後表示，當下看到拉米瑞茲站不起來，覺得心臟要跳出來，還好球員沒事，給了他希望。

在拉米瑞茲傷退之前，印地安人開幕戰已經確定少2人，二游搭檔奇普尼斯（Jason Kipnis）和林多（Francisco Lindor），都因小腿拉傷無法出賽，球團已從自由球員市場簽下內野工具人米勒（Brad Miller）。

拉米瑞茲目前被放入逐日觀察名單，總教練透露拉米瑞茲的左膝出現嚴重瘀傷，防護員建議觀察1天、不去客場熱身賽，若拉米瑞茲恢復不及，將是自2014年球季後，林多和拉米瑞茲一同缺陣開幕戰先發。

拉米瑞茲被扶起身。（美聯社）

拉米瑞茲不確定能否趕上開幕戰。（美聯社）

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