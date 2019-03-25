MLB》對球隊只有負貢獻... 金鶯11億重砲開季又掛傷兵

川柏開季將從傷兵名單出發。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2017年與金鶯隊簽下3年3750萬美元（約新台幣11.5億）的指定打擊川柏（Mark Trumbo），金鶯總教練海德（Brandon Hyde）宣布，他今年確定將從傷兵名單開季。

目前33歲的川柏，在2016年以單季47發全壘打拿下全壘打王，並入選全明星賽後，金鶯隊就為他捧上一紙大約，希望他能持續複製好表現，不料他在接下來的兩個賽季，合計只擊出40發全壘打，去年更是因為傷病只出賽90場比賽，在大約的前兩年合計為金鶯隊的勝利只有負貢獻（兩年的bWAR為-0.2，fWAR為-0.9）。今年是他三年合約的最後一年，本季川柏的年薪來到1350萬美元。

請繼續往下閱讀...

川柏今年在春訓希望能順利從膝蓋傷勢中復出，可惜他在春訓12個打席當中只繳出1成67的打擊率，更沒有任何長打演出。總教練海德讚賞川柏對復出所做的努力，不過在開季後還是得讓他繼續留在傷兵名單進行復健。

海德也談到，原本金鶯預計的開幕戰投手柯布（Alex Cobb）在上周因為右側腹股溝痠痛離場，目前還不確定能否主投對上洋基隊的開幕戰，如果柯布不能投，預計將會由凱許納（Andrew Cashner）代替他先發。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/